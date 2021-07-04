Артистка розповіла, в чому доводиться себе обмежувати

Українська співачка MamaRika (Анастасія Кочетова) і її чоловік, гуморист Сергій Середа, розкрили стать майбутнього малюка

Не так давно пара розповіла, що стане батьками, пише Politeka.net. Артисти влаштували вечірку на честь майбутньої дитини й запросили до себе в гості в Одесу телеведучу Катю Осадчу.

Сюжет із зоряного будинку показали в передачі "Світське життя".

Майбутня мама розповіла, що зіткнулася з проблемою після того, як дізналася про вагітність. Лікарі діагностували у співачки гематому хоріону, а значить у неї є загроза викидня. Тому МамаРіка ізолювалася вдома в Одесі, і не подорожує. Також артистці не можна займатися сексом, бігати й активно ходити.

За словами зірки, вона планує народжувати в приватній київській клініці, адже боїться поганого ставлення лікарів, які працюють у державній сфері.

В рамках вечірки батьки лопнули кульку і дізналися, що у них буде хлопчик. Рідні пари очікували дівчинку, тому подружжя сказали, що будуть намагатися над ще однією дитиною.

Подружжя ще не придумало ім'я майбутньому малюкові. Батьки хочуть для початку побачити свого сина.

Зазначимо, в одному зі своїх постів в Instagram Кочетова розповіла, що вони з чоловіком намагалися завагітніти чотири місяці.

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