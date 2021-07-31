Украинская певица MamaRika показала себя, рассказав о родах
Как пишет Politeka.net, красотка стала известной певицей под псевдонимом Эрика. После этого девушка решила сменить никнейм, став MamaRika. Анастасия Кочетова (так зовут певицу), сейчас находится на позднем сроке беременности и решила поделится своими мыслями.
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Чувствую, что скоро разродится как интуитивно, так и физически.При этом если еще несколько дней назад меня накрывало приступами паники на почве волнения - то сейчас я абсолютно спокойна и жду этого дня, как Рождества в детстве. Серйозно- это круче праздник, и настроение соответствующее", - написала Анастасия.
На фото девушка позировала в топе и рубашке, которую решила расстегнуть. В этот момент девушку обнимал ее кавалер.
Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:
"Я не знаю, как можно такое пережить без мужчины рядом", "В первую беременность муж был со мной. Во вторую я не захотела и очень этому рада, возможно я стала старше. Не знаю, разница у деток 12 лет", "На момент схваток муж был рядом, а когда портал открывался - он ждал за дверьми".
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А еще Politeka писала, что MamaRika без одежды сделала откровенное заявление на последних неделях беременности
Также Politeka сообщала, что певица MamaRika рассказала о трудностях на последних сроках беременности