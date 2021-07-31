Украинская певица MamaRika показала себя, рассказав о родах

Как пишет Politeka.net, красотка стала известной певицей под псевдонимом Эрика. После этого девушка решила сменить никнейм, став MamaRika. Анастасия Кочетова (так зовут певицу), сейчас находится на позднем сроке беременности и решила поделится своими мыслями.

"Партнерские роды ... быть или не быть?

Подснежники, думаю, кто следит за Мамкин сториз в курсе, что мы изо дня в день готовимся к самому движа нашей жизни

Чувствую, что скоро разродится как интуитивно, так и физически.При этом если еще несколько дней назад меня накрывало приступами паники на почве волнения - то сейчас я абсолютно спокойна и жду этого дня, как Рождества в детстве. Серйозно- это круче праздник, и настроение соответствующее", - написала Анастасия.

На фото девушка позировала в топе и рубашке, которую решила расстегнуть. В этот момент девушку обнимал ее кавалер.

Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"Я не знаю, как можно такое пережить без мужчины рядом", "В первую беременность муж был со мной. Во вторую я не захотела и очень этому рада, возможно я стала старше. Не знаю, разница у деток 12 лет", "На момент схваток муж был рядом, а когда портал открывался - он ждал за дверьми".

Напомним, беременные Осадчая, MamaRika и жена Зинченко померялись размерами животиков

А еще Politeka писала, что MamaRika без одежды сделала откровенное заявление на последних неделях беременности

Также Politeka сообщала, что певица MamaRika рассказала о трудностях на последних сроках беременности



