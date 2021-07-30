2021-й оказался богатым на "урожай" младенцев. Среди звезд, которые готовятся встретиться со своими малышами, ведущая Катя Осадчая, певица MamaRika, жена футболиста Александра Зинченко и другие

На страничке "Зіркового шляху" в Инстаграм собрали фото будущех мамочек, которые не стесняясь показывают внушительные животики в ожидании чуда, передает Politeka.net.

Так, 25-летняя журналистка и жена Зинченко Влада Седан попозировала в красном купальнике, впечатлив размерами округлившегося животика. К слову, пара рассектерила радостное событие в начале лета. До этого девушка ходила в широком одеянии, явно скрывая свою фигуру.

Осадчая тоже длительное время хранила в тайне свое интересное положение, пока объемные наряды не перестали спасать ситуацию. Для 37-летней ведущей это будет уже третий ребенок, второй общий с ее мужем, шоуменом Юрием Горбуновым.

Своего первенца ждут 32-летняя MamaRika и ее муж, юморист Сергей Середа.

«Совсем скоро нас будет трое, и Мамка официально станет мамой», - так объявила о беременности певица. На снимке в фотоподборке красотка позировала полуобнаженной, приспустив рубашку с плеча.

Пользователи Сети горячо обсудили в комментариях увиденное:

"❤️Катюша и Влада красавицы и умнички"

"Задрали эти уже голые беременные, стыдоба, показывают всем то, что является сакральным 😢"

"Некрасивые фотографии. Беременная женщина это нежность, скромность. Ну никак не обнажение себя напоказ"

"Пусть ждут, ну зачем голыми... Конец света, ничего святого..."

"Катя самая красотка, зачем раздеваться, не понятно"

Напомним, Осадчая в трусах и майке рассказала о сложностях третьей беременности: "Будет мальчик"

Как сообщала Politeka, MamaRika без одежды сделала откровенное заявление на последних неделях беременности

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