Популярные украинские телеведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая отправились на отдых и теперь хвастаются тем, как проводят время
Популярная телеведущая беременна третьим ребенком, передает Politeka.net. Сейчас ведущая отдыхает на море, хотя до этого много работала, брала интервью и ездила в командировки.
27 июля супруги отправились на отдых в Турцию, и на новых кадрах похвастались времяпрепровождением.
А Осадчая на фото предстала в майке на тонких бретельках и плавочках, а образ она завершила шляпкой и очками. А в посте звезда рассказала о сложностях третьей беременности.
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"Беременность зимой легче не только тем, что нет жары, но и тем, что вокруг нет раздетых людей с талиями 😂", - написала она.
За час публикация собрала более 30 тысяч лайков и много комментариев.
"Такие сейчас талии на пляже, что уже пусть лучше такая, как у Вас))", "Это лучшая талия ❤️", "Вы очень красивая❤️ Вам идет беременность", "😂😂😂 такая фигура лучшая в любое время 😍 "," Лучшая талия в мире. Всем желаю такие талии. Счастья Вам и вашей семье. 😍😍 ", "Будет мальчик", - написали пользователи сети.
Отметим, Катя Осадчая уже стала дважды мамой. Сейчас ведущая растит старшего сына Ивана от первого брака, и младшего, Илью, который появился в браке с Юрием Горбуновым.
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