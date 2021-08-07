Украинскую певицу MamaRika (Анастасия Кочетова) выписали из родильного дома вместе с новорожденным сыном

Как передает Politeka.net, приятной новостью поделился ее супруг шоумен Сергей Середа, а также показал кадры выписки. Снимки он разметил на своей странице в Инстаграм.

На кадрах видно, что для MamaRika устроили праздничную выписку из роддома – с голубыми шарами, огромным букетом желтых роз и фотосессией с врачами, которые помогли ей с родами. Певица не стала пользоваться услугами государственного роддома, а обратилась в частный.

Супруг певицы признался, что беременность Анастасии нельзя было назвать «лёгкой», а также рассказала о подвохе.

«Нашу беременность нельзя назвать «лёгкой». Время от времени мы сталкивались с каким то дискомфортом, и форс-мажорами которые иногда у нас возникали, в силу наших профессий… Но вот наступил момент когда мы практически вплотную подошли к дню родов, и зная наше еврейское счастье тоже ждали какой то подвох…., он таки случился, нас положили в роддомна несколько дней раньше чем мы рассчитывали», - рассказал Сергей Середа.

Напомним, что MamaRika рассказала о трудностях на последних сроках беременности: "Врачи сказали…".

Как сообщала Politeka, MamaRika показала большой живот, рассказав о родах: "Когда портал открывался...".

Также Politeka писала, что MamaRika откровенно рассказала о последних неделях беременности: "Даже в боли…".