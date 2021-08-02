Українська співачка MamaRika (Анастасія Кочетова) і її чоловік, гуморист Сергій Середа стали батьками, але перед цим потрапили в цікаву ситуацію через відео

Співачка MamaRika народила дитину. Про це зірка повідомила у своєму Instagram, пише Politeka.net.

Артистка розмістила чорно-біле фото з пологового будинку. Анастасія обіймала дитину, і цілувалася з чоловіком.

"Тепер ми офіційно щасливі!",- написала співачка.

За 40 хвилин пост зібрав понад 20 тисяч лайків і багато коментарів:

"❤️ всіх благ Вселенських новій людині і батькам", " Ілля народився 😍", " вітаю! Здоров'я малюкові і щастя❤️", " мої хороші, вітаю вас!!!!!💋 💋 💋 💋 ", "Вітаю з народженням синочка🎉 🎉", " вітаю 👏 🔥 здоров'я малюкові і терпіння батькам🔥😍❤️❤️❤️".

Зазначимо, що перед цим MamaRika нарвалася на критику через відео в мережі. Співачка висміяла державні пологові будинки. Українки просто накинулися на артистку прямо перед пологами.

"Яка тупа реклама приватного пологового будинку!", "Зараз державні пологові нічим не гірше приватних", "Даремно Ви так про держроддом, я народила двох дочок в державному, без "хабарів" і "договорняків" і абсолютно задоволена)", " не всі державні пологові такі. Де мої пологи були, він чудовий 👍", Як не соромно таке виставляти, в кожної людини різні можливості. Прекрасно,що є можливість рожати в приватній лікарні, а можливо в когось цієї можливості не має", - написали коментатори.

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