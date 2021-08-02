Украинская певица MamaRika (Анастасия Кочетова) и ее муж, юморист Сергей Середа стали родителями, но перед этим попали в интересную ситуацию из-за видео

Певица MamaRika родила ребенка. Об этом звезда сообщила в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

Артистка разместила черно-белое фото из роддома. Анастасия обнимала ребенка, и целовалась с мужем.

"Теперь мы официально счастливые!", - написала певица.

За 40 минут пост собрал более 20 тысяч лайков и много комментариев:

"❤️ всех благ вселенских новому человеку и родителям", "Илья родился 😍", "Поздравляю! Здоровье малышу и счастья ❤️", "Мои хорошие, поздравляю вас!!!!!💋💋💋💋", "Поздравляю с рождением сыночка 🎉🎉", "Поздравляю👏🔥 Здоровья малышу и терпения родителям🔥😍❤️❤️❤️".

Отметим, что перед этим MamaRika нарвалась на критику из-за видео в Сети. Певица высмеяла государственные роддомы. Украинки просто набросились на артистку прямо перед родами.

"Какая тупая реклама частного роддома!", "Сейчас государственные родильные ничем не хуже частных", "Зря вы так о держроддом, я родила двух дочерей в государственном, без« взяток »и« договорняков »и абсолютно довольна)", "Не все государственные родильные такие. Где мои роды были, он замечательный 👍 ", "Как не стыдно такое выставлять, у каждого человека разные возможности. Прекрасно, что есть возможность рожать в частной больнице, а возможно у кого-то этой возможности нет", - написали комментаторы.

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