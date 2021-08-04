Українська співачка MamaRika (Настя Кочетова), яка нещодавно народила сина, вирішила розповісти, як перенесла пологи

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала в Instagram фото з чоловіком, зроблене в пологовому будинку і поділилася своєю історією.

"Почнемо з того,що ви були в курсі,що за кілька днів до пологів я говорила в сторіз,шо інтуїтивно відчувала- вже скоро…І хоч ПДР стояв на 10 серпня, ми із Сєргєічем були на чемоданах у всіх сенсах цього слова)», - зазначила співачка.

За словами виконавиці, на плановому огляді доктор вирішив залишити її в лікарні. Вже вночі артистка стала відчувати, що у неї тягне живіт.

"Будучи під контролем лікаря, під ранок, ми таки зрозуміли- почалося. Чи варто говорити, що я ніколи навіть не лежала в лікарні за все життя - тому було м'яко кажучи страшнувато", - зізналася зірка.

Також вона розповіла, що їй зробили кесарів розтин.

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