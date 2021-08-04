Украинская певица MamaRika (Настя Кочетова), которая недавно родила сына, решила рассказать, как перенесла роды

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала в Инстаграм фото с мужем, сделанное в роддоме и поделилась своей историей.

«Начнем с того, что вы были в курсе, что за несколько дней до родов я говорила в сториз, что интуитивно чувствовала - уже скоро ... И хотя ПДД стоял на 10 августа, мы с Сергеичем были на чемоданах во всех смыслах этого слова)», - отметила певица.

По словам исполнительницы, на плановом осмотре доктор решил оставить ее в больнице. Уже ночью артистка стала ощущать, что у нее тянет живот.

«Будучи под контролем врача, под утро, мы же поняли – началось. Стоит ли говорить, что я никогда даже не лежала в больнице за всю жизнь - поэтому было мягко говоря страшновато», - призналась звезда.

Также она рассказала, что ей сделали кесарево сечение.

Напомним, что MamaRika рассказала о трудностях на последних сроках беременности: "Врачи сказали…".

Как сообщала Politeka, MamaRika показала большой живот, рассказав о родах: "Когда портал открывался...".

Также Politeka писала, что MamaRika откровенно рассказала о последних неделях беременности: "Даже в боли…".