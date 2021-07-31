Українська співачка MamaRika показала себе, розповівши про пологи
Як пише Politeka.net, красуня стала відомою співачкою під псевдонімом Еріка. Після цього дівчина вирішила змінити нікнейм, ставши MamaRika. Анастасія Кочетова (так звуть співачку), зараз знаходиться на пізньому терміні вагітності і вирішила поділиться своїми думками.
"Партнерські пологи ... бути чи не бути?
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Відчуваю, що скоро розродиться як інтуїтивно, так і фізично.При цьому якщо ще кілька днів тому мене накривало нападами паніки на грунті хвилювання - то зараз я абсолютно спокійна і чекаю цього дня, як Різдва в дитинстві. Серйозно - це крутіше свято, і настрій відповідний", - написала Анастасія.
На фото дівчина позувала в топі і сорочці, яку вирішила розстебнути. У цей момент дівчину обіймав її кавалер.
Фанати поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:
"Я не знаю, як можна таке пережити без чоловіка поруч", "в першу вагітність чоловік був зі мною. У другу я не захотіла і дуже цьому рада, можливо я стала старше. Не знаю, різниця у діток 12 років", "на момент сутичок чоловік був поруч, а коли портал відкривався - він чекав за дверима".
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А ще Politeka писала, що MamaRika без одягу зробила відверту заяву на останніх тижнях вагітності
Також Politeka повідомляла, що співачка MamaRika розповіла про труднощі на останніх термінах вагітності