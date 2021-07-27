Популярна українська співачка MamaRika, яка перебуває на останньому місяці вагітності, розповіла шанувальникам, що готується до прийдешніх пологів

Як пише Politeka.net, співачка MamaRika (справжнє ім’я Анастасія Кочетова), разом з чоловіком гумористом Сергієм Середою очікують на народження сина. Вагітна зірка часто ділиться яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу співачка опублікувала ніжне фото, де без одягу показала округлий живіт, та розповіла, що скоро народить.

"Хочу подякувати своєму тілу за витримку, за те, шо всі 9 місяців у дискомфорті, зараз навіть у болі… І при цьому воно абсолютно прекрасне зі всіма нерівностями, розтяжками, зайвими кг. Зовсім скоро воно дасть нове життя світові👼 Жінки- ви супергерої! Ніколи про це не забувайте✊", - пише Настя.

Фанати оцінили публікацію співачки та підтримали її у коментарях.

"З Богом за здоровим малятком! ❤️❤️❤️", "Я в шоці що у нас термін один в один😍 легких пологів, думаю ви з малюком спрацюєтесь як команда і скоро синочок буде поруч з вами)", "Реально всі жінки супергерої ❤️ Давати життя ще одній людинці це щось фантастичне !!! Знаю це не з фільмів ❤️ Бажаю, щоб все пройшло легко і швидко 🙌", - пишуть шанувальники.

Раніше Politeka писала, що вагітні Катя Осадча і MamaRika помірялися животиками біля басейну: "Буде дівчинка".

Нагадаємо, що вагітна MamaRika в обтягуючому боді заговорила про стать майбутнього малюка: "Знаю, що вам цікаво...".

А ще Politeka повідомляла, що вагітна Осадча вразила зовнішністю після відряджень і безлічі переїздів: "Катюшо, ви прекрасні".