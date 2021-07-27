Популярна українська співачка MamaRika, яка перебуває на останньому місяці вагітності, розповіла шанувальникам, що готується до прийдешніх пологів

Як пише Politeka.net, співачка MamaRika (справжнє ім’я Анастасія Кочетова), разом з чоловіком гумористом Сергієм Середою очікують на народження сина. Вагітна зірка часто ділиться яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу співачка опублікувала ніжне фото, де без одягу показала округлий живіт, та розповіла, що скоро народить.

MamaRika, мамарика

"Хочу подякувати своєму тілу за витримку, за те, шо всі 9 місяців у дискомфорті, зараз навіть у болі… І при цьому воно абсолютно прекрасне зі всіма нерівностями, розтяжками, зайвими кг. Зовсім скоро воно дасть нове життя світові👼 Жінки- ви супергерої! Ніколи про це не забувайте✊", - пише Настя.

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Фанати оцінили публікацію співачки та підтримали її у коментарях.

"З Богом за здоровим малятком! ❤️❤️❤️", "Я в шоці що у нас термін один в один😍 легких пологів, думаю ви з малюком спрацюєтесь як команда і скоро синочок буде поруч з вами)", "Реально всі жінки супергерої ❤️ Давати життя ще одній людинці це щось фантастичне !!! Знаю це не з фільмів ❤️ Бажаю, щоб все пройшло легко і швидко 🙌", - пишуть шанувальники.

Раніше Politeka писала, що вагітні Катя Осадча і MamaRika помірялися животиками біля басейну: "Буде дівчинка".

Нагадаємо, що вагітна MamaRika в обтягуючому боді заговорила про стать майбутнього малюка: "Знаю, що вам цікаво...".

А ще Politeka повідомляла, що вагітна Осадча вразила зовнішністю після відряджень і безлічі переїздів: "Катюшо, ви прекрасні".