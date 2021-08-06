Ресторатор, суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво пояснив, чому часто показує себе з мінімумом одягу

Як пише Politeka.net, про це Ектор розповів у себе в Instagram.

Як відомо, 49-річний шеф-кухар часто публікує на своїй сторінці в соцмережі знімки з голим торсом, а то і більш Відверті. І не менш часто після цього на нього обрушується шквал критики.

Однак відомого ресторатора це не зупиняє, він продовжує час від часу дражнити публіку пікантними кадрами.

"Че ти в трусах на весь світ?» - поставив питання кулінару один з фоловерів.

Ектора Хіменес-Браво таке питання розсмішив він вирішив відповісти.

"Якщо чесно, вдома я завжди голий. Я одягаюся в труси для вас", - сказав він.

Раніше ресторатор розповів про своє нове кохання. Так, Ектор показав, хто завоював його серце. Ектор розмістив фото з двома чарівними песиками. Ксаті, на знімках він позував якраз в трусах.

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив зізнанням про переїзд до Києва з Петербурга.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з " Майстер Шеф "розкрив ковдру і показав, з ким прокидається в одному ліжку:"додає енергії".

Також Politeka писала, що Ектор Хіменес-Браво показав, яким красенем був в молодості.