Знаменитый шеф-повар и телеведущий колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво откровенно рассказал о том, как впервые попал в Украину

Судья и ведущий популярного шоу «Мастер Шеф» опубликовал новую часть историй о своей жизни в Инстаграм, пишет Politeka.net. В ней Эктор вспомнил, как впервые оказался Украины после жизни и работы в России.

«Я думал, что если у меня есть опыт с Россией, то и в Украине будет ок. Но не все так просто, оказалось я попал совсем в другую страну», - признался шоумен.

Он рассказал, что впервые посетил Киев еще когда работал в российском Санкт-Петербурге. Тогда шеф-повару очень понравилась украинская столица, и он захотел когда-нибудь туда перебраться. Соответствующий шанс выпал Эктору спустя 4 года, когда ему предложили поработать в киевском «Интерконтинентале».

«Первые 3 месяца я был в восторге от города, приехал, мне нравилась цивилизация и климат… Россия и Украина очень непохожи, я тогда ошибся», - поделился воспоминаниями шеф-повар.

Эктор рассказал, что позже у него возник конфликт с собственником «Интерконтиненталя», и он захотел бросить все и вернуться в Канаду, где изначально и началась его карьера.

«Но желание остаться и сделать ещё что-то для Украины превышало, и я остался, и работал дальше. Позже открылся кастинг на Мастер Шеф, и я решил на него пойти… Если вы думаете, что меня сразу взяли, то это не так», - добавил шеф-повар.

Однако, историю о своем попадании на «Мастер Шеф» он пообещал рассказать позже.

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