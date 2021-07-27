Известный украинский шеф-повар и телеведущий колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво рассказал украинцам о том, как началась его карьера и как он попал в Россию
Судья и ведущий популярного шоу «Мастер Шеф» продолжил делиться рассказом о своей жизни в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Ранее Хименес-Браво уже рассказал, что родился в бедной колумбийской семье и с детства помогал маме готовить. Благодаря удаче и своему таланту он смог попасть в хорошую академию и начать обучаться кулинарии.
В новом посте кулинар написал, что после этого он попал в самый опасный город Колумбии, Медельин. Он стал неплохо зарабатывать, но это сделало его мишенью для местных рэкетиров.
«Однажды, меня похитили, угрожали мне, что найдут мою семью. Все для того, чтобы я дал денег. В тот день меня сильно избили, до полусмерти, я действительно думал: “Неужели я так и умру?”. Они вывезли меня за город и бросили там», - вспоминает Эктор.
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В тот день он понял, что ради безопасности ему нужно эмигрировать. Вскоре повар перебрался в Канаду, где получил предложение работать в отеле «Хилтон», тем самым став самым молодым шеф-поваром в истории этих отелей.
Хименес-Браво прожил в Канаде шесть лет, а позже его друг предложил ему попробовать поработать в Санкт-Петербурге. Вскоре кулинар решился и на этот переезд.
«Это был самый хард время в моей жизни, целых 2 года!», - прокомментировал Эктор годы, проведенные в России.
Однако, подробности об этом он пообещал рассказать позже.
Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" ошарашил правдой о своей тяжелой жизни в Колумбии.
Как сообщала Politeka, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился откровением о своей семье.
Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво засветил двух красоток, с которыми развлекается в выходной.