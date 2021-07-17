Ресторатор, судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как проводит утро субботы

Как пишет Politeka.net, кадрами он поделился на своей страничке в Инстаграм.

Эктор снял видео сидя в саду со своими собачками породы Брюссельский гриффон – Чоко и Лупитой.

Ранее Эктор рассказывал, что характеры питомцев совершенно разные.

«Самое любимое занятие Лупиты - бегать в лесу или в саду. Она и не заходила бы домой, если бы не завтрак, обед и ужин», - шутил кулинар.

И новые кадры стали тому подтверждением. Эктор показал, как Лупита помогает ему ухаживать за территорией.

Также Эктор засветил свой двухэтажный загородный особняк. Дом размещен в окружении зелени.

Также недавно у него появился собственный бассейн.

Кулинар ранее признавался, что решение перебраться за город далось ему нелегко, но о переезде он не пожалел. Чистый воздух, рядом лес и идеально развитая инфраструктура того стоили.

Напомним, Эктор-Хименес Браво засветил миловидную блондинку в своем роскошном доме.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво вне съемок "Мастер Шеф" показал себя с неожиданной стороны.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво, получивший украинский паспорт, подсел на гречку и котлеты: "Это очень хорошо"