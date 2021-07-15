Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво показал, что обычно ест, удивив откровением

49-летний прославленный повар и ресторатор с колумбийскими корнями уже давно осел в Украине. Хименес-Браво получил широкую известность в нашей стране, став неизменным членом жюри "МастерШеф" с 2011 года.

Недавно Эктору удалось получить гражданство Украины, чему он оказался очень рад.

"Не передать словами, как я счастлив, ведь мало кто добивается такой великой чести!", - писал он ранее в соцсети.

В своих новых "сториз" в Инстаграм Хименес-Браво решил пооткровенничать с публикой, показав свой обычный рацион, передает Politeka.net.

"Многие думают, что каждый день мое меню состоит только из лобстеров, лангустов, фуагра и так далее... Но я очень люблю простую и вкусную еду. Сегодня котлета по-киевски, салат и гречка, наша любимая украинская... Гречка - это очень хорошо для здоровья и для моей диеты", - сообщил Эктор, продемонстрировав тарелку с едой.

Отметим, кулинарная концепция Хименес-Браво построена на идеях "смешивания" самых разнообразных методов приготовления пищи. Эктор — создатель собственного кулинарного стиля «Nuevo Latino» - латиноамериканские традиции, французская изысканность и деликатность азиатской кухни. Основу блюд составляют мясо, свежая рыба и морепродукты.

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