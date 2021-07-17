Известный украинский ресторатор Эктор-Хименес Браво, звезда "Мастер Шеф", показал себя и миловидную блондинку
Как пишет Politeka.net, Эктор-Хименес Браво является популярным украинским поваром и ресторатором, который приехал из Колумбии. Красавчик с 2011 года стал постоянным членом жюри "Мастер Шефа". Недавно мужчина получил украинское гражданство, о чем рассказал в своем Инстаграм.
А в этот раз эктор опубликовал кадры, на которых сидел в автомобиле со своей собачкой. Эктор вышел из машины, обратившись к фанатам:
"Привет. Наконец-то дома".
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"Рабочий день закончился, поэтому я дома", - написал Эктор.
На втором сторис Хименес уже стоял с двумя собачками.
"Дома всегда ждет чоко, он ленивый. Поэтому он хочет спать дома, а Лупита очень энергичная", - написал повар.
На следующем стори Эктор показал блондинку, которая работает у него дома:
"А это Инна. Она помогает мне дома. И очень вкусно готовит".
Напомним, Эктор Хименес-Браво, получивший украинский паспорт, подсел на гречку и котлеты
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