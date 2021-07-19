Ресторатор, судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как выбрал профессию и поделился советом

Как пишет Politeka.net, об этом ресторатор рассказал в сторис на своей страничке в Инстаграм. Если раньше ресторатор в осноном показывал фото, то сейчас он стал записывать видеообращения, в которых откровенно расказывает о себе.

«Я всегда очень хотел быть шеф-поваром. Мама хотела, чтобы я был доктором. Папа хотел, чтобы я был архитектором. Но я хотел быть поваром. И это было очень тяжело. Они этого не хотели, они не понимали», - рассказал он.

Эктор отметил, что понимал, что не будет счастливым, если не будет заниматься тем, что ему по-настоящему нравится.

«Я сделал, что хотел, и сейчас я самый счастливый», - отметил он.

Хименес-Браво советует всем самостоятельно принимать решения, которые касаются их жизни.

«Ты должен сам анализировать, что самое лучшее для тебя, и что ты хочешь делать. И это делать», - подчеркнул он.

Для себя Эктор с детства решил, что хочет заниматься кулинарией и не отступился от этого.

Напомним, Эктор Хименес-Браво засветил двух красоток, с которыми развлекается: кадры идиллии.

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