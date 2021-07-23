Известный украинский шеф-повар и телеведущий колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво откровенно рассказал о своем прошлом и тяжелом периоде в жизни

Судья и ведущий популярного шоу «Мастер Шеф» поделился новым постом на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

В нем Хименес-Браво решил раскрыть, как он жил до того, как стать знаменитым. Шоумен признался, что такой формат постов для него непривычен, однако сейчас он чувствует в нем нужду.

«Я из простой, бедной семьи в городе Букараманга, что в Колумбии. Я самый маленький из своих братьев и сестер, и пока все были в университете, я готовил дома…Уже с 3 лет я начал помогать с едой маме», - вспоминает Эктор.

По его словам, после школы он решил посвятить свою жизнь готовке и пойти учиться на повара, однако его родители этому не обрадовались.

«Они очень негативно восприняли мой выбор и сказали, чтобы я сам зарабатывал себе на жизнь, это вынудило меня уйти из дому. Просто в те года, повар считалась плохой профессией, хуже некуда. Так как теперь я не жил с родителями, я снял уголок и матрас, на котором только спал», - рассказывает шеф-повар.

Он начал работать посудомойщиком в отеле, наблюдая за работой повара. Позже тот направил его на спонсорскую программу от отеля, которая позволила Эктору поступить в хорошую академию, чтобы обучаться кулинарии.

Оттуда Хименес-Браво отправился работать в самый опасный город Колумбии, где жил Пабло Эскобар. Там с ним случилось нечто такое, что поставило под угрозу жизнь шоумена, однако подробности Эктор пообещал раскрыть позже.

Напомним, Могилевская на съемках "МастерШеф" засветила эффектную подружку Эктора.

Как сообщала Politeka, Эктор Хименес-Браво засветил двух красоток, с которыми развлекается в выходной.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился откровением о своей семье.