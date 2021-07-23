Известный украинский шеф-повар и телеведущий колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво откровенно рассказал о своем прошлом и тяжелом периоде в жизни
Судья и ведущий популярного шоу «Мастер Шеф» поделился новым постом на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.
В нем Хименес-Браво решил раскрыть, как он жил до того, как стать знаменитым. Шоумен признался, что такой формат постов для него непривычен, однако сейчас он чувствует в нем нужду.
«Я из простой, бедной семьи в городе Букараманга, что в Колумбии. Я самый маленький из своих братьев и сестер, и пока все были в университете, я готовил дома…Уже с 3 лет я начал помогать с едой маме», - вспоминает Эктор.
По его словам, после школы он решил посвятить свою жизнь готовке и пойти учиться на повара, однако его родители этому не обрадовались.
Лобода после четырех лет молчания даст сольный концерт в Украине, цены на билеты космические: подробности
Жена "Холостяка" Добрынина честно показала свою фигуру после родов: "Как желешка выглядит, 69 кг"
Приемная дочь Потапа с семьей поехала за границу и удивила заявлением: "Попадая в такие..."
В Украине активизировались домушники, опасный момент сняла камера видеонаблюдения: "Метки на двери..."
Мишель Андраде оказалась в большой опасности на съемках "Орла и Решки": что пришлось пережить подопечной Потапа
«Они очень негативно восприняли мой выбор и сказали, чтобы я сам зарабатывал себе на жизнь, это вынудило меня уйти из дому. Просто в те года, повар считалась плохой профессией, хуже некуда. Так как теперь я не жил с родителями, я снял уголок и матрас, на котором только спал», - рассказывает шеф-повар.
Он начал работать посудомойщиком в отеле, наблюдая за работой повара. Позже тот направил его на спонсорскую программу от отеля, которая позволила Эктору поступить в хорошую академию, чтобы обучаться кулинарии.
Оттуда Хименес-Браво отправился работать в самый опасный город Колумбии, где жил Пабло Эскобар. Там с ним случилось нечто такое, что поставило под угрозу жизнь шоумена, однако подробности Эктор пообещал раскрыть позже.
Напомним, Могилевская на съемках "МастерШеф" засветила эффектную подружку Эктора.
Как сообщала Politeka, Эктор Хименес-Браво засветил двух красоток, с которыми развлекается в выходной.
Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился откровением о своей семье.