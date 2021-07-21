Популярная украинская певица Наталья Могилевская поделилась особо приятным воспоминанием со съемок шоу «МастерШеф. CELEBRITY»

Не так давно артистка присоединилась к другим украинским звездами, которые приняли участие в кулинарном спецпроекте, ведущим которого стал Эктор Хименес-Браво. В новом посте на своей странице в Инстаграм Могилевская решила показать поклонникам, какого друга она завела во время съемок. Об этом пишет Politeka.net.

Певица показала фото, на котором она позирует с милой маленькой собачкой на руках. Звезда была одета в стильную черную блузу в белый горошек, а ее образ дополнял эффектный макияж с акцентом на глаза.

«В преддверии «МастерШеф» с моим участием пересматривала фото и нашла эту, милейшую. Собаку зовут Лупита. Думаю, вам будет несложно понять, кто её хозяин», - подписала снимок Могилевская.

Интрига продержалась недолго, ведь в комментариях украинцы сразу же отгадали, что эта собака принадлежит Эктору.

«Милашка», «Обе милые», «Шикарная малышка», «Это Эктора любимка. Я видела как она носится по дому). Прикольная малая», «Такое ощущение, что парик, а не настоящие волосы», «Ах, какая сеньорита гав-гав», - пишут люди.

Напомним, ЧП произошло с Могилевской у входа на съемочную площадку «Співають всі».

Как сообщала Politeka, Могилевская впечатлила фигурой в блестящем платье с декольте до самого пупка.

Также Politeka писала, что Могилевская и Приходько публично повздорили на шоу "Співають всі!", подробности.