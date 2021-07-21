Популярная украинская исполнительница Наталья Могилевская ошеломила рассказом

Как пишет Politeka.net, в новом посте в Instagram артистка рассказала, что на нее пытался наехать автомобиль просто у входа на съемочную площадку нового шоу «Співають всі».

«На днях, на рынке на меня специально пытался наехать автомобиль, чтобы попугать. Предполагаю, что в состоянии раздражения на пешеходов, которые ходят с телегами и большими покупками. Все это происходило на оптовом рынке Троещины у входа на съемочную площадку @spivayut_vsi», - рассказала певица.

Могилевская добавила, что хотела бы привлечь водителя к ответственности.

«Вопрос: если ты хочешь спешить, зачем выбирать дорогу через оптовый рынок? Где всегда много людей, телег, идет разгрузка и дорогу переходят покупатели. Жаль, мы не запомнили номера. Я бы с удовольствием привлекла его к ответственности», - отметила она.

Пользователи Сети были ошеломлены рассказом певицы.

Напомним, Могилевская намарафетилась перед съемками "Співають всі", фото крупным планом.

А еще Politeka писала, что Могилевская похвасталась формами в пышном платье с декольте.

Также Politeka сообщала, что Могилевская показала, в чьей компании коротает время на съемках.