Украинская певица Наталья Могилевская впечатлила ярким перевоплощением

Как пишет Politeka.net, 45-летняя артистка активно ведет свои социальные сети и даже снимает Тик Ток. В этот раз она решила показать секундное перевоплощение из женщины в халатике в роскошную артистку, готовую к съемкам.

На видео звезда предстала в черном халате, после чего засветилась в эффектном ярком платье с пышными рукавами. Платье выгодно подчеркнуло бюст звезды, сделав на нем акцент. Выглядела артистка просто бесподобно. Она покрутилась перед камерой, впечатлив поклонников.

«Сколько на твоих часах, когда смотришь этот видеоролик? У меня 18:57», - пошутила над поклонниками певица.

В комментариях ей оставили массу приятных слов и комплиментов.

«Полный трындец. Видимо что-то цыганское в роду!», «Красотка», «Какое роскошное платье», «Звезда», «Богиня», «Как всегда –шикарна», «Как всегда красивая», «Вы умеете удивлять», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Наталье Могилевской пожаловались на экс-мужа Билык: "Подсидел меня!".

Ранее Politeka писала, что Могилевская показала, с кем общается на съемках "Співають всі": "Кто спрятался?".

Также Politeka сообщала, что Могилевская опозорилась из-за нового видео с Ольгой Цибульской: "Дожить нужно..".