Українська співачка Наталія Могилевська разом з кумою Дзідзьо Олею Цибульською розсмішили українців
Як пише Politeka.net, Наталя Могилевська є популярною українською співачкою. Красуня не виступає на сцені, а й активно розвиває свій блог в Instagram. Цього разу співачка вирішила записати ролик з колегою по цеху Ольгою Цибульською, кумою українського виконавця Дзідзьо (Михайло Хома).
У відео Оля і Наталя стояли поруч. Красуні пародіювали під пісню, розважаючи фанатів. Могилевська була в наряді з великим декольте, демонструючи його перед камерою.
"Всім позитивної п'ятниці!",- написала Наташа, забувши, що сьогодні четвер.
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Фанати відразу кинулися коментувати публікацію, помітивши конфуз:
"Сьогодні четвер", " за відчуттями дійсно п'ятниця!", "Ще до п'ятниці дожити потрібно"," спасибі, взаємно"," П'ятниця завтра ж","мене теж сьогодні вранці так перемкнуло, теж думала що п'ятниця, а сьогодні четвер".
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