Таке скупчення зірок не могло обійтися без перепалок

Наталя Могилевська показала, що діється на зйомках проекту "Співають всі", де зібралася чи не половина українського шоу-бізнесу

Популярна співачка стала однією з багатьох артистів, яких запросили взяти участь у новому музичному проекті. Вона буде головою журі проекту. Дата його виходу поки невідома, проте зйомки вже ведуться щосили. У шоу візьме участь багато зірок, які вже почали ділитися в соцмережах кадрами зі зйомок. Як пише Politeka.net, Могилевська вирішила не відставати від колег.

У себе в сторіз співачка показала, як з'явилася на знімальному майданчику.

"Всім добрий вечір!",- прокричала Могилевська на весь зал.

Коли співачка зайшла в зал, артист Геннадій Вітер тут же звернувся до присутніх: "Всім встати, легенда зайшла".

Далі Могилевська пішла по ряду, попутно вітаючись зі своїми колегами. У процесі вона зупинилася поговорити з відомим хореографом, шоуменом і колишнім чоловіком Ірини Білик Дмитром Коляденком.

"Ой, Здрастуй, мій дорогий! Ти сьогодні з нами! Боже, це людина-сюрприз, людина-свято!", - розповіла шанувальникам Могилевська.

Однак далі вона зустріла незадоволеного радіоведучого Славу Дьоміна, який тут же поскаржився їй на Коляденка.

"Наташа, ти нудьгувала? Тому що він підсидів мене!", - обурено заявив ведучий.

Втім, історія їхнього конфлікту з Коляденком залишилася за кадром.

Нагадаємо, Могилевська розкрила, як проведе ніч: "Знаю, з ким сьогодні буду спати...".

Як повідомляла Politeka, Могилевська в міні розвалилася на сцені, вразивши довжиною ніг.

Також Politeka писала, що ведучий "Голосу країни" зняв невпізнанну Могилевську крупним планом.