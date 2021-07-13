Популярная украинская певица Наталья Могилевская показала, с кем проведет ночь

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем Могилевская похвасталась своим приобретением.

Как оказалось, певица заказала новую подушку из особого материала.

«Знаю с кем сегодня буду спать после съемок. Ну ладно, не с «кем», а с «чем». Мне привезли новую подушку», - похвасталась Могилевская.

Она также поделилась снимком, на котором продемонстрировала ту самую подушку. На фото певица позирует в нарядном черном пиджаке, с вышивкой из жемчуга. Она трогательно прижимает к себе новую подушку, зажмурившись и легко улыбаясь. Судя по всему, звезда уже представляет, как будет спать на своем новом приобретении.

Поклонники не смогли пройти мимо поста Могилевской.

«Прочла первое предложение и прям вся такая в предвкушении интриги .....а тут подушка, а я ждала что будет мужчина...но нет ...подушка», «милашка», «Ухтышка», «Красавица», «Огонь», - пишут люди.

Напомним, Могилевская в мини развалилась на сцене, впечатлив длиной ног.

Как сообщала Politeka, ведущий "Голосу країни" заснял неузнаваемую Могилевскую крупным планом.

Также Politeka писала, что Могилевская намарафетилась перед съемками "Співають всі", фото крупным планом.