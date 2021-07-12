Певица и продюсер Наталья Могилевская сверкнула длинными ногами в мини-платье
Как передает Politeka.net, артистка покрасовалась стройными ножками на съемках шоу «Співають всі». Наталья села на сцене, вытянув вперед ножки, выглядывающие из-под платья. Под фото артистка решила поделиться своими секретами бодрости и энергичности.
По словам певицы, она много времени уделяет планированию.
«Разработка графика на день способствует достижению целей. Каждый вечер перед съемочным днем я утверждаю план на день со своим личным ассистентом», - отметила звезда.
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Важное место в ее графике играет сон, питание и рацион, поскольку эти вещи влияют на самочувствие и заряжают энергией на весь день. Четвертым пунктом является команда.
«Всегда проще работать среди людей и с людьми, которые тебя поддерживают, которым интересны твои идеи и их реализация в жизнь», - добавила звезда.
Также она старается верить в финальный результат и мыслить позитивно.
«Ракета бомба петарда», «Умничка», «Ножки огонь», «Роскошь», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Могилевская с глубоким декольте впечатлила видом за кулисами нового шоу "Співають всі".
Как сообщала Politeka, Могилевская прихорошилась перед съемками "Співають всі", фото вблизи: "Для вас".
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