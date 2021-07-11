Українська співачка Наталія Могилевська показала кадри закулісся нового шоу

Співачка Наталія Могилевська стала головною суддею нового проекту" Співають всі", саме від її голосу залежатиме доля учасниць. Зараз артистка активно ділиться кадрами зі зйомок шоу, пише Politeka.net.

Не обходиться і без казусів. Так, виявилося, що до костюма зірки забули пришити кишені. Виправляти недоробку довелося за 10 хвилин до виходу на майданчик.

В результаті все вдалося виправити.

Радісна Могилевська зізналася, що наряд їй «страшно подобається», вона кинулася дякувати і цілувати фахівців, які працювали над її образом.

Пощастило і ведучому Володимиру Остапчуку.

"Мій найкращий ведучий. Я приготувалася, буду говорити сьогодні, що ти найкращий ведучий... у мене ж немає з тобою зіткнень, де я можу сказати тобі якийсь комплімент", - зазначила вона.

"Вова Остапчук, чекай сюрприз», - підписала кадри Могилевська.

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