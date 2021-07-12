Популярна українська виконавиця Наталія Могилевська показала, як готується до нових зйомок

Співачка бере участь у різних зйомках, і ділиться в Instagram своїми емоціями, пише Politeka.net. Зокрема, зараз артистка стала капітаном на шоу "Співають всі".

Голос артистки на проекті буде вирішальним при відборі учасників. Суть шоу в тому, щоб якомога більше суддів зі 100 стали співати з учасниками, чим голосніше хор, тим більше шанс пройти в наступний етап. Капітан допоможе визначитися.

У нових сторіс Могилевська була в халаті, але вже при макіяжі з довгими стрілками.

"За вікном +35, сьогодні неділя, а ми продовжуємо знімати шоу "Співають всі" для вас, щоб вже наприкінці серпня радувати вас на екранах найграндіознішим, найцікавішим шоу країни", - поділилася співачка.

Також співачка попросила вгадати своїх підписників, хто сьогодні зірковий гість на проекті.

Зазначимо, Наталія Могилевська в якості учасниці не так давно виступала в шоу "Маска", де була героєм Махаон.

Також співачка три рази брала участь в шоу "Танці з зірками". Востаннє співачка зуміла завоювати довгоочікувану перемогу.

Примітно, що зірка любить танцювати, тому дуже добре освоїла техніку, і планує займатися цим навіть у старості.

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