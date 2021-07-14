Такое скопление звезд не могло обойтись без перепалок

Наталья Могилевская показала, что творится на съемках проекта «Співають всі», где собралась едва ли не половина украинского шоу-бизнеса

Популярная певица стала одной из многих артистов, которых пригласили принять участие в новом музыкальном проекте. Она станет главой жюри проекта. Дата его выхода пока неизвестна, однако съемки уже ведутся вовсю. В шоу примет участие много звезд, которые уже начали делиться в соцсетях кадрами со съемок. Как пишет Politeka.net, Могилевская решила не отставать от коллег.

У себя в Сториз певица показала, как появилась на съемочной площадке.

«Всем добрый вечер!», - прокричала Могилевская на весь зал.

Когда певица зашла в зал, артист Геннадий Витер тут же обратился к присутствующим: «Всем встать, легенда зашла».

Дальше Могилевская пошла по ряду, попутно здороваясь со своими коллегами. В процессе она остановилась поболтать с известным хореографом, шоуменом и бывшим мужем Ирины Билык Дмитрием Коляденко.

«Ой, здравствуй, мой дорогой! Ты сегодня с нами! Боже, это человек-сюрприз, человек-праздник!», - рассказала поклонникам Могилевская.

Однако дальше она встретила недовольного радиоведущего Славу Демина, который тут же пожаловался ей на Коляденко.

«Наташа, ты скучала? Потому что он подсидел меня!», - возмущенно заявил ведущий.

Впрочем, история их конфликта с Коляденко осталась за кадром.

Напомним, Могилевская раскрыла, как проведет ночь: "Знаю, с кем сегодня буду спать...".

Как сообщала Politeka, Могилевская в мини развалилась на сцене, впечатлив длиной ног.

Также Politeka писала, что ведущий "Голосу країни" заснял неузнаваемую Могилевскую крупным планом.