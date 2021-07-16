Популярна українська співачка Наталія Могилевська, яка очолила журі нового проекту «Співають всі», показала себе на зйомках шоу в компанії інших відомих артистів

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram зірка поділилася новим постом.

Зараз Могилевська та багато інших зірок українського шоу-бізнесу беруть участь у зйомках нового музичного проекту «Співають всі». У своїй публікації співачка розкрила дату його прем'єри: 21 серпня.

Крім того, Могилевська показала нові фото зі знімального майданчика. На першому сама співачка позує поруч з 30-річним співаком Артемом Пивоваровим. А на другому знімку зображені Дмитро Монатік і Ніна Матвієнко. При цьому, Могилевська написала, що там сховався хтось ще, запропонувавши вгадати, хто саме.

"Хто сховався на другому фото? Мої улюблені, мої прекрасні, мої талановиті колеги! Дмитро Монатік, Артем Пивоваров та Ніна Матвієнко! З 21 серпня в ефірі "Канал Україна" "Співають всі", - написала Могилевська.

Її шанувальники тут же почали коментувати цей пост.

"Ви прекрасні", "шикарні", "Класні", "любов моя неймовірна", "вогонь", - пишуть люди.

Нагадаємо, Могилевська розкрила, як проведе ніч: "Знаю, з ким сьогодні буду спати...".

Як повідомляла Politeka, Могилевська в міні розвалилася на сцені, вразивши довжиною ніг.

Також Politeka писала, що Наталії Могилевській "донесли" на екс-чоловіка Ірини Білик.