Популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая возглавила жюри нового проекта «Співають всі», показала себя на съемках шоу в компании других известных артистов

Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм звезда поделилась новым постом.

Сейчас Могилевская и многие другие звезды украинского шоу-бизнеса участвуют в съемках нового музыкального проекта «Співають всі». В своей публикации певица раскрыла дату его премьеры: 21 августа.

Кроме того, Могилевская показала новые фото со съемочной площадки. На первом сама певица позирует рядом с 30-летним певцом Артемом Пивоваровым. А на втором снимке запечатлены Дмитрий Монатик и Нина Матвиенко. При этом, Могилевская написала, что там спрятался кто-то еще, предложив угадать, кто именно.

«Кто спрятался на втором фото? Мои любимые, мои прекрасные, мои талантливые коллеги! Дмитрий Монатик, Артем Пивоваров и Нина Матвиенко! С 21 августа в эфире «Канал Україна» «Співають всі», - написала Могилевская.

Ее поклонники тут же принялись комментировать этот пост.

«Вы прекрасны», «Шикарные», «Классные», «Любовь Моя Невероятная», «Огонь», - пишут люди.

Напомним, Могилевская раскрыла, как проведет ночь: "Знаю, с кем сегодня буду спать...".

Как сообщала Politeka, Могилевская в мини развалилась на сцене, впечатлив длиной ног.

Также Politeka писала, что Наталье Могилевской "донесли" на экс-мужа Ирины Билык.