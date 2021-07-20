Популярная украинская исполнительница Наталья Могилевская показала кадры вечернего веселья

Вслед за другими артистами, которые поспешили провести лето ярко и на концертах после ослабления карантинных ограничений, звезда начала активно хвастаться кадрами из концертов. Теперь большую часть вечеров Могилевская занята выступлениями.

Как правило, Натали активно ведет свой блог в Инстаграм, поэтому показывает в сети самые разные кадры из жизни. Не скрывает артистка и своей подготовки к выступлениям и того, как выглядит перед концертам без макияжа.

В этот же раз Могилевская порадовала жаркими вечерними кадрами, сделанными всего за несколько минут до начала концерта.

Появилась артистка перед камерой в эффектном черном вечернем платье. Причем глубокое декольте едва ли не до пупка и оригинальное украшение из множества камней серебристого цвета не оставят никого равнодушными. Сам наряд из блестящей ткани артистка не стала подчеркивать лишними украшениями, однако вечерний макияж выгодно его дополнил.

Напомним, Могилевская намарафетилась перед съемками "Співають всі", фото крупным планом

А еще Politeka писала, что Могилевская похвасталась формами в пышном платье с декольте

Также Politeka сообщала, что Могилевская показала, в чьей компании коротает время на съемках