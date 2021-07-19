Две певицы Наталья Могилевская и Анастасия Приходько немного повздорили во время съемки нового шоу

Сейчас полным ходом идут съемки нового шоу "Співають всі!", в котором звезды займут сразу 100 судейских кресел, пишет Politeka.net. Конечно, с таким количеством людей трудно избежать конфликтов.

Как оказалось, на шоу пришла представительница блогерской сферы, что немного вывело из себя Приходько.

По словам, артистки, блогерам нужен контент, но, по ее мнению, они должны нести что-то хорошее и дети могли чему-то у них научиться.

"Этим людям нужен контент, и они его делают. Сейчас — их время... Я за любой кипиш, но чтобы это было с нотками интеллекта, чтобы было интересно и не несло никому вред", — подчеркнула Анастасия.

Однако Наталья Могилевская решила заступиться за участницу шоу. Звезда сообщила, что вести блогерскую деятельность тяжело, ведь ежедневно нужны новые фото и видео. Кроме того, некоторым приходится обучаться копирайтингу, становиться сценаристом, оператором, режиссером и стилистом.

А оценивать успех и востребованность блогеров могут только зрители.

"Всегда есть особенный большой секрет. Этот секрет — это невероятный труд и талант. Когда я услышу, что о моих 100 коллегах скажут, что они не профессионалы, я стану за них горой», — сообщила Могилевская.

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