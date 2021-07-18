Популярная украинская исполнительница Наталья Могилевская решила вспомнить, как отплясывала почти год назад

Известная украинская исполнительница активно ведет свой Инстаграм, где делится своим мнением, а также общается с аудиторией, пишет Politeka.net.

В новом посте артистка вспомнила, как танцевала в прошлом году в ярком образе. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) Певица была в оранжевом платье с длинным разрезом, оголившем ножку. Красотка встала на каблуки, удлинив свой силуэт.

Дополнили образ стильные аксессуары и яркий макияж. Красотка улыбалась, пела и танцевала в компании парней в синих латексных костюмах.

"Любите эту песню? «Белому самолету» 1 год 🥳🎉", - написала Наталья.

Примерно за час видео собрало почти 2000 просмотров и много комментариев:

"Натали, Вы не только красивая женщина, но и талантливая, у Вас нет ни одной песни которая мне бы не нравилась 😊. Успехов Вам во всем и всегда. Гордимся что Вы есть именно в НАШЕЙ СТРАНЕ 😍", "🔥🔥 у меня уже год как рингтон на телефоне, и коллега тоже поставила недавно 🤭", "мурашки дрррррррррооо", "На свадьбе у дочери раз 10 под неё танцевали😍😍😍", "🔥супер песня, супер ,,плятье,, , супер исполнение, и супер певица🔥".