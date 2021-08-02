Известный ресторатор, судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал о своем становлении

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Эктор решил рассказать свою историю успеха, обсудив также тяжелые времена, через которые он прошел.

Как признался Хименес-Браво самый тяжелый период его жизни был во время работы в России. Он не знал язык, поэтому не мог совершать покупки, пользоваться такси и нормально объясняться с местными жителями.

При этом мужчине удалось задержаться в этой стране, работая в приличном ресторане при отеле. По словам Эктора, заведение даже получило награду лучшего ресторана.

«Я был действительно доволен своей работой в России, и получил сильный опыт», - признался Эктор.

После России Хименес-Браво много путешествовал и знакомился с известными людьми по всему миру. Уже позже ему предложили работу в Киеве, куда он отправился без сомнений. Свой пост мужчина сопроводил архивным фото, показав, каким красавчиком был в молодости.



В комментариях историю Эктора поддержали отзывами.

«Такие истории очень важны нам, про особенных людей, очень профессиональных и популярных!», «Очень интересно!», «Всегда восхищение! Настоящий рост во всём! Очень насыщенная жизнь! Вы настоящий!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Хименес-Браво опозорился с рецептом известного блюда: "Совершенно не хочется".

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