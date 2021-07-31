Ресторатор, суддя шоу " Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво відповів на питання, що цікавить багатьох, про дітей

Знаменитий суддя українського шоу" Майстер Шеф " розповів про свою готовність завести дітей. Варто відзначити, що кілька років Ектор зустрічався з українкою, але пара розлучилася.

Зараз ресторатор вільний, проте він відповів на багато питань в своєму Instagram досить чесно. Серед таких була і тема дітей, як сам чоловік ставиться до них:

"Звичайно я хочу дітей і коли вони з'являться, я буду віддавати їм всю свою любов і душу" - відверто зізнався артист і посміхнувся. Тема його особистих відносин, до слова, не раз піднімалася в мережі, адже Хіменес зазвичай не афішує своє особисте життя, чим провокує ще більший інтерес серед шанувальників.

Також раніше ресторатор розповів про своє нове кохання. Так, Ектор показав, хто завоював його серце. Ектор розмістив фото в Instagram, на яких позує з двома чарівними песиками.

"Прийшов час познайомити вас трохи ближче", - заявив Хіменес-Браво.

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