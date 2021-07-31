Ресторатор, суддя шоу " Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво відповів на питання, що цікавить багатьох, про дітей
Знаменитий суддя українського шоу" Майстер Шеф " розповів про свою готовність завести дітей. Варто відзначити, що кілька років Ектор зустрічався з українкою, але пара розлучилася.
Зараз ресторатор вільний, проте він відповів на багато питань в своєму Instagram досить чесно. Серед таких була і тема дітей, як сам чоловік ставиться до них:
"Звичайно я хочу дітей і коли вони з'являться, я буду віддавати їм всю свою любов і душу" - відверто зізнався артист і посміхнувся. Тема його особистих відносин, до слова, не раз піднімалася в мережі, адже Хіменес зазвичай не афішує своє особисте життя, чим провокує ще більший інтерес серед шанувальників.
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Також раніше ресторатор розповів про своє нове кохання. Так, Ектор показав, хто завоював його серце. Ектор розмістив фото в Instagram, на яких позує з двома чарівними песиками.
"Прийшов час познайомити вас трохи ближче", - заявив Хіменес-Браво.
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