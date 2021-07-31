Ресторатор, судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво ответил на интересующий многих вопрос о детях

Знаменитый судья украинского шоу "Мастер Шеф" рассказал о своей готовности завести детей. Стоит отметить, что несколько лет Эктор встречался с украинкой, но пара рассталась.

Сейчас ресторатор свободен, однако он ответил на многие вопросы в своем Инстаграм довольно честно. Среди таких была и тема детей, как сам мужчина относится к ним:

"Конечно я хочу детей и когда они появятся, я буду отдавать им всю свою любовь и душу" - откровенно признался артист и улыбнулся. Тема его личных отношений, к слову, не раз поднималась в сети, ведь Хименес обычно не афиширует свою личную жизнь, чем провоцирует еще больший интерес среди поклонников.

Также ранее ресторатор рассказал о своей новой любви. Так, Эктор показал, кто завоевал его сердце. Эктор разместил фото в Инстаграм, на которых позирует с двумя очаровательными песиками.

"Пришло время познакомить вас чуть ближе", - заявил Хименес-Браво.

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