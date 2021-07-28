Поклонники известного повара и ведущего Эктора Хименес-Браво возмутились новым рецептом

Эктор Хименес-Браво является известным ресторатором и судьей популярного украинского шоу "МастерШеф", благодаря которому он прославился в Украине. Он также активно ведет социальные сети и делится творечским контентом со своими фанатами. Об этом сообщает Politeka.net.

На этот раз ресторатор показал в Инстаграме новое видео. На нём показан рецепт "Фаршированный перец в панировке."

"Друзья, рецепт не только вкусный, но и трендовый — прямо из тик-тока!

Сохраняйте себе, и готовьте.



Ингредиенты:

– Перец болгарский красный — 1 шт.;

– Перец болгарский желтый — 1 шт.;

– Перец болгарский зелёный — 1 шт.;

– Куриное филе — 300 г;

– Томаты черри — 60 г;

– Маслины — 40 г;

– Лук красный — 30 г;

– Орегано — 2 г;

– Тимьян — 2 г;

– Сыр моцарелла — 80 г;

– Яйца — 3 шт.;

– Мука — 100 г;

– Панировочные сухари — 150 г;

– Томатный соус — 100 г;

– Петрушка — 20 г;

– Соль, перец.



Перцы зачистить и запанировать в муке, потом яйце и сухарях.

Запечь в духовке при 180 градусов, 10 минут.



Обжарить куриное филе.

Добавить розмарин, тимьян, красный лук и жарить до готовности.

Добавить томаты черри, порезанные пополам, маслины и томатный соус, приправить солью и перцем.



Фаршируем перцы, сверху распределить сыр и запекать при 190 градусах, 5 минут.



Сверху посыпать нарезанной свежей петрушкой, и приятного аппетита.



Пишите в комментариях, пробовали готовить? Получилось?"

Поклонникам Эктора не понравился рецепт и они осудили его: "Странный рецепт", "Не очень хороший рецепт", "Извините, это не выглядит вкусно", "При всем уважении...смотрится красиво. Но совершенно не хочется пробовать этот вариант. Извините. Нет."

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