Поклонники известного повара и ведущего Эктора Хименес-Браво возмутились новым рецептом
Эктор Хименес-Браво является известным ресторатором и судьей популярного украинского шоу "МастерШеф", благодаря которому он прославился в Украине. Он также активно ведет социальные сети и делится творечским контентом со своими фанатами. Об этом сообщает Politeka.net.
На этот раз ресторатор показал в Инстаграме новое видео. На нём показан рецепт "Фаршированный перец в панировке."
"Друзья, рецепт не только вкусный, но и трендовый — прямо из тик-тока!
Сохраняйте себе, и готовьте.
Ингредиенты:
– Перец болгарский красный — 1 шт.;
– Перец болгарский желтый — 1 шт.;
– Перец болгарский зелёный — 1 шт.;
– Куриное филе — 300 г;
– Томаты черри — 60 г;
– Маслины — 40 г;
– Лук красный — 30 г;
– Орегано — 2 г;
– Тимьян — 2 г;
– Сыр моцарелла — 80 г;
– Яйца — 3 шт.;
– Мука — 100 г;
– Панировочные сухари — 150 г;
– Томатный соус — 100 г;
– Петрушка — 20 г;
– Соль, перец.
Перцы зачистить и запанировать в муке, потом яйце и сухарях.
Запечь в духовке при 180 градусов, 10 минут.
Обжарить куриное филе.
Добавить розмарин, тимьян, красный лук и жарить до готовности.
Добавить томаты черри, порезанные пополам, маслины и томатный соус, приправить солью и перцем.
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Фаршируем перцы, сверху распределить сыр и запекать при 190 градусах, 5 минут.
Сверху посыпать нарезанной свежей петрушкой, и приятного аппетита.
Пишите в комментариях, пробовали готовить? Получилось?"
Поклонникам Эктора не понравился рецепт и они осудили его: "Странный рецепт", "Не очень хороший рецепт", "Извините, это не выглядит вкусно", "При всем уважении...смотрится красиво. Но совершенно не хочется пробовать этот вариант. Извините. Нет."
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