Шанувальники відомого кухаря і ведучого Ектора Хіменес-Браво обурилися новим рецептом
Ектор Хіменес-Браво є відомим ресторатором і суддею популярного українського шоу "МастерШеф", завдяки якому він прославився в Україні. Він також активно веде соціальні мережі і ділиться творчим контентом зі своїми фанатами. Про це повідомляє Politeka.net.
Цього разу ресторатор показав в Instagram нове відео. На ньому показаний рецепт "Фарширований перець в паніровці."
"Друзі, рецепт не тільки смачний, але і трендовий — прямо з тик-струму!
Зберігайте собі, і готуйте.
Інгредієнт:
- Перець болгарський червоний - 1 шт.;
- Перець болгарський жовтий-1 шт.;
- Перець болгарський зелений-1 шт.;
- Куряче філе-300 г;
- Томати черрі-60 г;
- Маслини-40 г;
- Цибуля Червона-30 г;
- Орегано-2 г;
— Чебрець-2 г;
- Сир моцарелла-80 г;
— Яйця-3 шт.;
— Борошно-100 г;
- Панірувальні сухарі-150 г;
— Томатний соус-100 г;
- Петрушка-20 г;
- Сіль, перець.
Перці зачистити і запанірувати в борошні, потім яйці і сухарях.
Запекти в духовці при 180 градусів, 10 хвилин.
Обсмажити куряче філе.
Додати розмарин, чебрець, червону цибулю і смажити до готовності.
Додати томати черрі, порізані навпіл, маслини і томатний соус, приправити сіллю і перцем.
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Фаршируємо перці, зверху розподілити сир і запікати при 190 градусах, 5 хвилин.
Зверху посипати нарізаною свіжою петрушкою, і смачного.
Пишіть в коментарях, пробували готувати? Вийшло?"
Шанувальникам Ектора не сподобався рецепт і вони засудили його:" дивний рецепт"," не дуже хороший рецепт"," Вибачте, це не виглядає смачно", " при всій повазі...виглядає красиво. Але зовсім не хочеться пробувати цей варіант. Пробачте. Ні."
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