Шанувальники відомого кухаря і ведучого Ектора Хіменес-Браво обурилися новим рецептом

Ектор Хіменес-Браво є відомим ресторатором і суддею популярного українського шоу "МастерШеф", завдяки якому він прославився в Україні. Він також активно веде соціальні мережі і ділиться творчим контентом зі своїми фанатами. Про це повідомляє Politeka.net.

Цього разу ресторатор показав в Instagram нове відео. На ньому показаний рецепт "Фарширований перець в паніровці."

"Друзі, рецепт не тільки смачний, але і трендовий — прямо з тик-струму!

Зберігайте собі, і готуйте.



Інгредієнт:

- Перець болгарський червоний - 1 шт.;

- Перець болгарський жовтий-1 шт.;

- Перець болгарський зелений-1 шт.;

- Куряче філе-300 г;

- Томати черрі-60 г;

- Маслини-40 г;

- Цибуля Червона-30 г;

- Орегано-2 г;

— Чебрець-2 г;

- Сир моцарелла-80 г;

— Яйця-3 шт.;

— Борошно-100 г;

- Панірувальні сухарі-150 г;

— Томатний соус-100 г;

- Петрушка-20 г;

- Сіль, перець.



Перці зачистити і запанірувати в борошні, потім яйці і сухарях.

Запекти в духовці при 180 градусів, 10 хвилин.



Обсмажити куряче філе.

Додати розмарин, чебрець, червону цибулю і смажити до готовності.

Додати томати черрі, порізані навпіл, маслини і томатний соус, приправити сіллю і перцем.

Фаршируємо перці, зверху розподілити сир і запікати при 190 градусах, 5 хвилин.



Зверху посипати нарізаною свіжою петрушкою, і смачного.



Пишіть в коментарях, пробували готувати? Вийшло?"

Шанувальникам Ектора не сподобався рецепт і вони засудили його:" дивний рецепт"," не дуже хороший рецепт"," Вибачте, це не виглядає смачно", " при всій повазі...виглядає красиво. Але зовсім не хочеться пробувати цей варіант. Пробачте. Ні."

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