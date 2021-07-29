Ресторатор, суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво показав, хто завоював його серце
Незмінний суддя українського шоу "Майстер Шеф" розповів, як закохався, пише Politeka.net. Варто зазначити, що кілька років Ектор зустрічався з українкою, але пара розлучилася.
Зараз ресторатор вільний, проте він показав, хто завоював його серце. Ектор розмістив фото в Instagram, на яких позує з двома чарівними песиками.
"Прийшов час познайомити вас трохи ближче", - заявив Хіменес-Браво.
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Суддя проекту у своєму пості розповів, що дуже любить тварин, і не розуміє людей, які до них погано ставляться. За словами ресторатора, раніше у нього був тільки кіт, але одного разу в одному з фільмів з Джеком Ніколсоном він побачив собачку породи гриффон. На його думку, ці песики схожі на Чубакку з "Зоряних воєн", а цю картину він любить. У підсумку Ектор вирішив завести собі песика цієї породи.
Як зазначив ресторатор, це розумні і вперті собаки, у них є на все своя думку, як у дітей. Першого, Чоко, суддя шоу завів дев'ять років тому, зараз він вже старий і любить поспати.
А другу, Лупіту, Хіменесу-Браво подарували на день народження 1,5 ріку тому. У неї характер бойовий, вона активніше і він завжди бере її з собою навіть на зйомки "Майстер Шеф". Ця собачка дуже близька ресторатору по духу.
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