Ресторатор, судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, кто завоевал его сердце

Несменный судья украинского шоу "Мастер Шеф" рассказал, как влюбился, пишет Politeka.net. Стоит отметить, что несколько лет Эктор встречался с украинкой, но пара рассталась.

Сейчас ресторатор свободен, однако он показал, кто завоевал его сердце. Эктор разместил фото в Инстаграм, на которых позирует с двумя очаровательными песиками.

"Пришло время познакомить вас чуть ближе", - заявил Хименес-Браво.

Судья проекта в своем посте рассказал, что очень любит животных, и не понимает людей, которые к ним плохо относятся. По словам ресторатора, раньше у него был только кот, но однажды в одном из фильмов с Джеком Николсоном он увидел собачку породы гриффон. По его мнению, эти песики походят на Чубакку из "Звездных войн", а эту картину он любит. В итоге Эктор решил завести себе песика этой породы.

Как отметил ресторатор, это умные и упрямые собаки, у них есть на все свое мнение, как у детей. Первую, Чоко, судья шоу завел девять лет назад, сейчас он уже старый и любит поспать.

А вторую, Лупиту, Хименесу-Браво подарили на день рождения 1,5 года назад. У нее характер боевой, она активнее и он всегда берет ее с собой даже на съемки "Мастер Шеф". Эта собачка очень близка ресторатору по духу.

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