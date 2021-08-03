Известный ресторатор, судья кулинарного шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво показал, как проходит его утро
Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда СТБ решил показать свои утренние ритуалы. Сначала он распахнул одеяло, показав, с кем просыпается по утрам. Рядом с 49-летним холостяком лежала его любимая собачка Лупита.
Далее Эктор показал, как пьет кофе, принимает душ и чистит зубы.
«Доброе утро!», - коротко подписал видео Эктор.
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После мужчина показал свой вид из окна, подчеркнув, что такая красота вдохновляет его на свершения.
«В 6 утра мне прибавляет энергии этот красивый вид. Новый день = новая цель», - отметил Хименес-Браво .
В завершение утренних сторис Эктор показал, что его собака не спешит вставать с кровати. Он почесал собачку, отметив, что та сегодня решила оставаться в кровати. Также ресторатор поинтересовался у своих поклонников, кто из них похож на Лупиту.
Напомним, что Хименес-Браво опозорился "неудачным" рецептом популярного блюда: "Совершенно не хочется".
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