Известный ресторатор, судья кулинарного шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво показал, как проходит его утро

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда СТБ решил показать свои утренние ритуалы. Сначала он распахнул одеяло, показав, с кем просыпается по утрам. Рядом с 49-летним холостяком лежала его любимая собачка Лупита.

Далее Эктор показал, как пьет кофе, принимает душ и чистит зубы.

«Доброе утро!», - коротко подписал видео Эктор.

После мужчина показал свой вид из окна, подчеркнув, что такая красота вдохновляет его на свершения.

«В 6 утра мне прибавляет энергии этот красивый вид. Новый день = новая цель», - отметил Хименес-Браво .

В завершение утренних сторис Эктор показал, что его собака не спешит вставать с кровати. Он почесал собачку, отметив, что та сегодня решила оставаться в кровати. Также ресторатор поинтересовался у своих поклонников, кто из них похож на Лупиту.

Напомним, что Хименес-Браво опозорился "неудачным" рецептом популярного блюда: "Совершенно не хочется".

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