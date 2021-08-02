Відомий ресторатор, суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво розповів про своє становлення

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Ектор вирішив розповісти свою історію успіху, обговоривши також важкі часи, через які він пройшов.

Як зізнався Хіменес-Браво найважчий період його життя був під час роботи в Росії. Він не знав мови, тому не міг здійснювати покупки, користуватися таксі і нормально пояснюватися з місцевими жителями.

При цьому чоловікові вдалося затриматися в цій країні, працюючи в пристойному ресторані при готелі. За словами Ектора, заклад навіть отримав нагороду кращого ресторану.

"Я був дійсно задоволений своєю роботою в Росії, і отримав сильний досвід", - зізнався Ектор.

Після Росії Хіменес-Браво багато подорожував і знайомився з відомими людьми по всьому світу. Вже пізніше йому запропонували роботу в Києві, куди він відправився без сумнівів. Свій пост чоловік супроводив архівним фото, показавши, яким красенем був в молодості.



У коментарях історію Ектора підтримали відгуками.

"Такі історії дуже важливі нам, про особливих людей, дуже професійних і популярних!", "Дуже цікаво!", "Завжди захоплення! Справжній ріст у всьому! Дуже насичене життя! Ви справжній!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Хіменес-Браво зганьбився з рецептом відомого блюда:"абсолютно не хочеться".

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