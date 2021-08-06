Ресторатор, судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво объяснил, почему часто показывает себя с минимумом одежды

Как пишет Politeka.net, об этом Эктор рассказал у себя в Инстаграм.

Как известно, 49-летний шеф-повар часто публикует на своей странице в соцсети снимки с голым торсом, а то и более откровенные. И не менее часто после этого на него обрушивается шквал критики.

Однако известного ресторатора это не останавливает, он продолжает время от времени дразнить публику пикантными кадрами.

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«Че ты в трусах на весь мир?» - задал вопрос кулинару один из фолловеров.

Эктора Хименес-Браво такой вопрос рассмешил он решил ответить.

«Если честно, дома я всегда голый. Я одеваюсь в трусы для вас», - сказал он.

Ранее ресторатор рассказал о своей новой любви. Так, Эктор показал, кто завоевал его сердце. Эктор разместил фото с двумя очаровательными песиками. Ксати, на снимках он позировал как раз в трусах.

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил признанием о переезде в Киев из Петербурга.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" распахнул одеяло и показал, с кем просыпается в одной постели: "Прибавляет энергии".

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво показал, каким красавчиком был в молодости.