Екс-солістка групи "НеАнгели" Слава Камінська показала, як проводить щасливий Відпочинок з колишнім чоловіком і дітьми

Слава Камінська довгий час не розповідала про своє розлучення, а після нього не стала конфліктувати з екс-чоловіком і навіть подружилася з ним. Незважаючи на зайву увагу мережі, пара спокійно спілкується і уникає пліток.

Зараз артистка почала сольну кар'єру, і щоб відпочити з дітьми перед черговою роботою над новою композицією, Слава разом з ними і чоловіком вирушила до Одеси.

Причому чоловік не став приховувати, куди їде і відразу показав в Instagram сімейні фото. У Сторі у Слави з'явилися не менш інтригуючі кадри того, як Весела сім'я разом відпочиває вечорами, а вдень розважається в басейні.

"Вечірка вдалася" -пише Слава під одним з кадрів, на якому екс-чоловік несе сплячу дочку у нього на плечі.

А під схожими сімейними кадрами шанувальники в Instagram засипали співачку компліментами: "Слава, ти красуня!", "Як завжди загадково сидить на фламінго, вдаючи що поняття не має що це за чоловік, чому він в кадрі затесався", " знову інтрига? А я знаю хто за маскою".

Раніше повідомлялося, Слава Камінська після непристойних жестів підкорила жіночним чином у сукні в горошок: "прекрасна леді"

Також, Камінська після розпаду " НеАнгелів "показала себе на висоті:" продовжую розвиватися..."

Politeka розповідала, Камінська після розпаду "НеАнгелів» приголомшила визнанням і сумним виглядом:" бувають такі дні ... »