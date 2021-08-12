Екс-солістка групи "НеАнгели" Слава Камінська показала, як проводить щасливий Відпочинок з колишнім чоловіком і дітьми
Слава Камінська довгий час не розповідала про своє розлучення, а після нього не стала конфліктувати з екс-чоловіком і навіть подружилася з ним. Незважаючи на зайву увагу мережі, пара спокійно спілкується і уникає пліток.
Зараз артистка почала сольну кар'єру, і щоб відпочити з дітьми перед черговою роботою над новою композицією, Слава разом з ними і чоловіком вирушила до Одеси.
В СБУ остаточно вирішили, що робити з Філіпом Кіркоровим: "В інтересах національної безпеки..."
Зірки масово відмовляються від участі в концерті до Дня Незалежності, в чому причина: "На жаль..."
Ротару тонко підколола Катю Осадчу, кадри конфузу: "А, тебе ще не було тоді..."
Еллерт ошелешив вчинком після розставання з Мішиною: "А говорив, що ніколи"
Не стало зірки «Величного століття», Мер'єм Узерлі невтішна: «Моє серце розбите»
Причому чоловік не став приховувати, куди їде і відразу показав в Instagram сімейні фото. У Сторі у Слави з'явилися не менш інтригуючі кадри того, як Весела сім'я разом відпочиває вечорами, а вдень розважається в басейні.
"Вечірка вдалася" -пише Слава під одним з кадрів, на якому екс-чоловік несе сплячу дочку у нього на плечі.
Раніше повідомлялося, Слава Камінська після непристойних жестів підкорила жіночним чином у сукні в горошок: "прекрасна леді"
Також, Камінська після розпаду " НеАнгелів "показала себе на висоті:" продовжую розвиватися..."
Politeka розповідала, Камінська після розпаду "НеАнгелів» приголомшила визнанням і сумним виглядом:" бувають такі дні ... »