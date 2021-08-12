Экс-солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская показала, как проводит счастливый отдых с бывшим мужем и детьми
Слава Каминская долгое время не рассказывала о своем разводе, а после него не стала конфликтовать с экс-супругом и даже подружилась с ним. Несмотря на лишнее внимание сети, пара спокойно общается и избегает сплетен.
Сейчас артистка начала сольную карьеру, и чтобы отдохнуть с детьми перед очередной работой над новой композицией, Слава вместе с ними и мужем отправилась в Одессу.
В СБУ окончательно решили, что делать с Филиппом Киркоровым: "В интересах национальной безопасности..."
1 сентября в Украине, в МОН напомнили о важной детали: "переведут на дистанционное обучение школы, где..."
ЧП на съемках шоу "Співають всі", ведущий и судья упали со сцены: момент попал на видео
Не стало звезды «Великолепного века», Мерьем Узерли безутешна: «Мое сердце разбито»
Хименес-Браво в деталях показал свои холостяцкие апартаменты, прозрачные стены и ковры: "Как детский сад, но..."
Причем мужчина не стал скрывать, куда едет и сразу показал в Инстаграм семейные фото. В Стори у Славы появились не менее интригующие кадры того, как веселая семья вместе отдыхает по вечерам, а днем развлекается в бассейне.
«Вечеринка удалась» - пишет Слава под одним из кадров, на котором экс-супруг несет спящую дочь у него на плече.
Ранее сообщалось, Слава Каминская после непристойных жестов покорила женственным образом в платье в горошек: "Прекрасная леди"
Также, Каминская после распада "НеАнгелов" показала себя на высоте: "Продолжаю развиваться..."
Politeka рассказывала, Каминская после распада «НеАнгелов» огорошила признанием и грустным видом: «Бывают такие дни…»