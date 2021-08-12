Экс-солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская показала, как проводит счастливый отдых с бывшим мужем и детьми

Слава Каминская долгое время не рассказывала о своем разводе, а после него не стала конфликтовать с экс-супругом и даже подружилась с ним. Несмотря на лишнее внимание сети, пара спокойно общается и избегает сплетен.

Сейчас артистка начала сольную карьеру, и чтобы отдохнуть с детьми перед очередной работой над новой композицией, Слава вместе с ними и мужем отправилась в Одессу.

Причем мужчина не стал скрывать, куда едет и сразу показал в Инстаграм семейные фото. В Стори у Славы появились не менее интригующие кадры того, как веселая семья вместе отдыхает по вечерам, а днем развлекается в бассейне.

«Вечеринка удалась» - пишет Слава под одним из кадров, на котором экс-супруг несет спящую дочь у него на плече.

А под похожими семейными кадрами поклонники в Инстаграм засыпали певицу комплиментами: "Слава, ты красотка!", "Как всегда загадочно сидит на фламинго, делая вид что понятия не имеет что это за мужчина, почему он в кадре затесался", "Снова интрига? А я знаю кто за маской".

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