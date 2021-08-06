Известная певица Слава Каминская показала яркие кадры из новой фотосессии на прогулке

Как сообщает Politeka.net, бывшая участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая недавно начала сольную карьеру, часто радует поклонников яркими выходками в своем Instagram. Недавно артистку раскритиковали за дерзкие фото, на которых она показывала непристойные жесты, а теперь она выложила необычные кадры в женственном образе.

На новых снимках Слава запечатлена на прогулке по городу, куда вышла в удивительном образе. Как видно, перед камерой звезда появилась в длинном серо-зеленом платье в белый горошек, которое красиво подчеркнуло ее изящные формы. Свой образ певица дополнила удобной и яркой обувью и красной сумкой.

В подпсии к фотографиям Каминская предложила поклонникам выбрать, какое из трех фото им нравится больше всего. Пользователи тут же начали отвечать в комментариях, засыпая артистку комплиментами: "Как же меня прет от горошка", "Лучшая, платье огонь", "Классный горох, тоже люблю очень", "Шикарное платье на прекрасной леди", "Красотка", "Ты лучшая", "Красиво", "Такая милая", "Красотка", "Супер", "Восхитительная".

Напомним, Каминская после распада "НеАнгелов" вышла на сцену в "мужском" наряде: "Обожаю!".

Как сообщала Politeka, Каминская из "НеАнгелов" дала повод для зависти, как может выглядеть по утрам: "С Бодрым...".

Также Politeka писала, что Каминская после распада "НеАнгелов" показала себя на высоте: "Продолжаю развиваться...".