Ведущий нового шоу "Співають всі" Владимир Остапчук сейчас в отпуске, который проводит вместе с женой Кристиной Горняк за границей

Так, 36-летняя звезда телеэкранов вместе с возлюбленной расслабляются на самом крупном греческом острове Крите. Парочка активно делится в соцсети тем, как проходит их отпуск.

В своих новых "сториз" в Инстаграм Остапчук рассказал о насыщенном дне, который они с женой провели на пляже, передает Politeka.net.

Владимир позировал в плавках, сидя на песочке. А вот Кристина попала в кадр частично - ее рука тянулась к стаканчику, который держал ведущий.

"Такой кайф сегодня испытали на пляже. Прыгали на волнах, пили шампанское и дышали соленым воздухом", - подписал фото Остапчук, улыбаясь во все 32.

В следующих "сториз" шоумен заснял спящую в постели супругу.

"Моя ❤️ спит. Так мило за ней наблюдать", - оставил он трепетную подпись.

Примечательно, что парочка столкнулась на отдыхе в Греции с еще одной звездой - Филиппом Киркоровым. Певец с Остапчуками сходил в ресторан, кадры застолья попали в Сеть.

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