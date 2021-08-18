Ведущий нового шоу "Співають всі" Владимир Остапчук сейчас в отпуске, который проводит вместе с женой Кристиной Горняк за границей
Так, 36-летняя звезда телеэкранов вместе с возлюбленной расслабляются на самом крупном греческом острове Крите. Парочка активно делится в соцсети тем, как проходит их отпуск.
В своих новых "сториз" в Инстаграм Остапчук рассказал о насыщенном дне, который они с женой провели на пляже, передает Politeka.net.
Владимир позировал в плавках, сидя на песочке. А вот Кристина попала в кадр частично - ее рука тянулась к стаканчику, который держал ведущий.
"Такой кайф сегодня испытали на пляже. Прыгали на волнах, пили шампанское и дышали соленым воздухом", - подписал фото Остапчук, улыбаясь во все 32.
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В следующих "сториз" шоумен заснял спящую в постели супругу.
"Моя ❤️ спит. Так мило за ней наблюдать", - оставил он трепетную подпись.
Примечательно, что парочка столкнулась на отдыхе в Греции с еще одной звездой - Филиппом Киркоровым. Певец с Остапчуками сходил в ресторан, кадры застолья попали в Сеть.
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