Жена известного украинского ведущего Владимира Остапчука показала необычный ритуал сборов в отпуск
После своей скандальной свадьбы с шоуменом Кристина Горняк из простого нотариуса сама превратилась в знаменитость. Сейчас девушка активно ведет страничку в Инстаграм, пробуя себя в качестве блогера. Как пишет Politeka.net, в своем новом посте Кристина показала, как собирается в отпуск.
«Прежде, чем отправиться в отпуск, его нужно как следует отпраздновать!», - написала Горняк.
Она уточнила, что перед сборами чемодана предпочитает выпить бокальчик алкогольного напитка, чтобы процесс проходил «быстрее и веселее».
«Ну что, отпуск начался прекрасно», - добавила жена Остапчука.
В СБУ окончательно решили, что делать с Филиппом Киркоровым: "В интересах национальной безопасности..."
Оля Полякова отказалась работать с экс-продюсером Лободы: "Мне не нужен рядом..."
Кума DZIDZIO Цибульская выдала свое условие участия в шоу "Танці з зірками": "Только с..."
Эллерт ошарашил поступком после расставания с Мишиной: «А говорил, что никогда»
Не стало звезды «Великолепного века», Мерьем Узерли безутешна: «Мое сердце разбито»
На фото она показала, как сидит за столом на кухне с напитком в руках. Ноги девушка закинула на чемодан. На ней яркая оранжевая блузка с открытыми плечами, а также короткие джинсовые шортики.
На пост супруги тут же отреагировал сам Остапчук.
«Это подпал», - написал он.
Украинцы также прокомментировали публикацию.
«Рыба пила и ты пила», «Прежде чем поехать в отпуск надо на него заработать», «Не успеваю уследить за всеми вашими отпусками. Вы ж вроде только приехали», «Кто любит подбухивать тому по-моему всё равно, что пить хоть сегодня, хоть просеко», - пишут люди.
Напомним, жена Остапчука засняла мужа в неожиданном прикиде, кадры.
Как сообщала Politeka, новая жена Остапчука после скандала с его бывшей ответила назло критикам.
Также Politeka писала, что ведущий "Співають всі" Остапчук рухнул в обморок, жена оказалась рядом.