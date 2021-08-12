Жена известного украинского ведущего Владимира Остапчука показала необычный ритуал сборов в отпуск

После своей скандальной свадьбы с шоуменом Кристина Горняк из простого нотариуса сама превратилась в знаменитость. Сейчас девушка активно ведет страничку в Инстаграм, пробуя себя в качестве блогера. Как пишет Politeka.net, в своем новом посте Кристина показала, как собирается в отпуск.

«Прежде, чем отправиться в отпуск, его нужно как следует отпраздновать!», - написала Горняк.

Она уточнила, что перед сборами чемодана предпочитает выпить бокальчик алкогольного напитка, чтобы процесс проходил «быстрее и веселее».

«Ну что, отпуск начался прекрасно», - добавила жена Остапчука.

На фото она показала, как сидит за столом на кухне с напитком в руках. Ноги девушка закинула на чемодан. На ней яркая оранжевая блузка с открытыми плечами, а также короткие джинсовые шортики.

На пост супруги тут же отреагировал сам Остапчук.

«Это подпал», - написал он.

Украинцы также прокомментировали публикацию.

«Рыба пила и ты пила», «Прежде чем поехать в отпуск надо на него заработать», «Не успеваю уследить за всеми вашими отпусками. Вы ж вроде только приехали», «Кто любит подбухивать тому по-моему всё равно, что пить хоть сегодня, хоть просеко», - пишут люди.

Напомним, жена Остапчука засняла мужа в неожиданном прикиде, кадры.

Как сообщала Politeka, новая жена Остапчука после скандала с его бывшей ответила назло критикам.

Также Politeka писала, что ведущий "Співають всі" Остапчук рухнул в обморок, жена оказалась рядом.