Жена известного украинского ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк призналась, что думает по поводу критики в свой адрес
С самого начала отношений Кристины с популярным ведущим девушку постоянно преследовала критика и осуждение со стороны общества. Все началось с того, что бывшая жена Остапчука, Елена Войченко, заявила, что ведущий изменял ей с новой возлюбленной. Недавно Войченко дала новое интервью, в котором снова подняла тему измен мужа и скандалов по поводу его встреч с их общими детьми.
В свою очередь, Горняк в Инстаграм опубликовала новый пост, в котором рассказала об одной из претензий, которую часто предъявляют ей хейтеры. Об этом пишет Politeka.net.
«Почему когда мы честно декларируем свои границы, как с нами нельзя, то сразу слышим за спиной:
«о, смотри как зазналась»
«ой, королева» или ещё что-то подобного плана?!
Я за время открытого доступа в Инстаграм к моей жизни, получала не раз смс такого плана, или когда на мои: «я себя люблю и, да, я классная» мне прилетало : «слишком уж завышенная у вас самооценка!!», - написала Кристина.
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Этот пост она сопроводила своим снимком, на котором позирует на фоне ночного города за столиком ресторана и с бокалом в руках.
Напомним, ведущий "Співають всі" Остапчук рухнул в обморок, жена оказалась рядом.
Как сообщала Politeka, Остапчук с новой женой в халатике показали, кого потеряли "Танці з зірками".
Также Politeka писала, что новая жена Остапчука не смолчала после интервью его бывшей.